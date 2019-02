Franse politie rolt bende op gespecialiseerd in diefstal in opslagplaatsen aan grens

De gerechtelijke politie van het Noord-Franse Rijsel heeft een netwerk van misdadigers ontmanteld die gespecialiseerd zijn in het beroven van opslagplaatsen aan de Frans-Belgische grens, zo is maandag uit bronnen dichtbij het onderzoek vernomen. Zo ontvreemdden zij paletten bier.

In de nacht van 14 op 15 februari betrapte de Franse politie zes lieden op heterdaad toen die in een opslagplaats van Heineken in Waskenhal (Wasquehal) paletten aan het ontvreemden waren. De sloot bier zou 70.000 euro waard zijn, maar de methodische aanpak en de aangewende middelen doen denken dat de groep verantwoordelijk zou zijn voor andere misdrijven.

De zes zijn Franse vijftigers. Zij waren bij de politie al gekend voor op zijn minst diefstal of heling.