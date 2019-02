Beerschot Wilrijk niet akkoord met twee speeldagen schorsing voor Maes

Beerschot Wilrijk verzet zich tegen de twee speeldagen schorsing en 1.000 euro boete die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag vorderde tegen middenvelder Alexander Maes.

Alex Maes kreeg zondag op het veld van Lommel (0-2) na een uur een rode kaart onder de neus geschoven wegens een drieste tackle op Soufiane El Banouhi. Voor die overtreding vorderde bondsprocureur Kris Wagner twee speeldagen schorsing en een boete van 1.000 euro.

“Beerschot Wilrijk is niet akkoord en tekent verzet aan”, klinkt het maandagavond op de website van de Ratten. De Geschillencommissie van de KBVB zal zich nu over het dossier buigen, en maakt dinsdagnamiddag het vonnis bekend.

Met nog twee speeldagen te gaan in de tweede ronde van 1B is Beerschot Wilrijk verwikkeld in een spannende tweestrijd met KV Mechelen om de tweedeperiodetitel. Als de Antwerpse club het schikkingsvoorstel had aanvaard, zou Maes de laatste cruciale duels in de reguliere competitie tegen Roeselare en OH Leuven gemist hebben.