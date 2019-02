VAR roept uitgesloten speler terug op het veld om... meteen een rode kaart te krijgen

We overlopen even chronologisch de feiten:

Feit 1: Rémy zet zijn voet op een speler die op de grond ligt

Feit 2: de scheidsrechter geeft hem een tweede gele kaart

Feit 3: de VAR vraagt aan de ref om de beelden nog eens te bekijken

Feit 4: Rémy wordt terug het veld op geroepen

Feit 5: de scheidsrechter geeft hem meteen een rode kaart

Op het eerst zicht is dit te gek voor woorden maar uiteraard heeft dit alles te maken met de strafmaat die bij een tweede gele kaart of bij een rode kaart hoort. Gezien de ernst van de feiten stond de VAR erop om de verdediger de (zwaardere) straf te geven die hij verdiende. Al kunnen we de verbijstering bij Rémy ook wel begrijpen...

There's a hand signal for rescinding a yellow card now. Thank you VAR, we are living in blessed times. pic.twitter.com/nGZYctP4WJ

This referee called back the player from the dressing room after a VAR decision.



Instead of giving him two yellows he reversed the the decision and gave him a straight red.



Elite shit housery and a 9/10 point effort after it.



Spot on.



pic.twitter.com/hYM00yV4WD