Minister Peeters deelt sneer uit naar Trump tijdens economische missie in Mexico: “Geen nieuwe muren bouwen maar bestaande muren afbreken”

België en Mexico geloven in vrije en eerlijke handel. Dat is duidelijk gebleken tijdens een ontmoeting met de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador, zo heeft vicepremier en minister van Economie Kris Peeters (CD&V) maandag gezegd voor een publiek van Belgische en Mexicaanse ondernemers op een business forum tijdens de economische missie naar Mexico. “We mogen geen nieuwe muren bouwen, maar moeten bestaande muren afbreken”, aldus Peeters in een hint naar de muur die de Amerikaanse president Donald Trump wil bouwen op de grens met Mexico.

“België is in full force in Mexico, en ik ben ervan overtuigd dat deze missie de banden tussen onze landen zal versterken. België heeft veel te bieden aan Mexico en omgekeerd. Ons land is de toegangspoort tot Europa en de zevende handelspartner van Mexico in de Europese Unie. We vertrekken dus niet van nul”, aldus Peeters.

Zowel België als Mexico zijn volgens de minister geraakt door de protectionistische houding van de Verenigde Staten. “Maar we blijven open staan voor dialoog en we hopen het hoofd koel te kunnen houden.”