Hier krijgen de redders assistentie van een drone, en dat is een primeur voor de kust

Blankenberge - De strandreddingsdienst van Blankenberge krijgt als eerste aan de kust een drone. Het toestel wordt gekocht door de provincie en ingezet om de veiligheid op het water en het strand nog meer te garanderen. In het buitenland worden drones al langer ingezet door reddingsdiensten.

Aan de kust is al twee keer een grootschalige reddingsoefening georganiseerd om de drone te testen. Die tests vielen blijkbaar positief uit, want gouverneur Carl Decaluwé gaf onlangs groen licht voor de aankoop van zo'n toestel.

De drone zal deze zomer al gebruikt worden door de strandreddingsdienst van Blankenberge, en dat is meteen een primeur aan de Belgische kust.

Met camera

Het toestel, dat waarschijnlijk wordt uitgerust met een thermische camera, kan ingezet worden om drenkelingen op te sporen maar ook om op het strand over de veiligheid te waken. Wanneer op een drukke zomerdag naar een verloren gelopen kind gezocht wordt, moet de NH-90 helikopter soms te pas en te onpas uitrukken. En dat kost zo'n 8.000 euro per uur. De aankoop van een drone – er wordt nog getwijfeld tussen een toestel van 3.000 euro of 15.000 euro – zou daarom ook kostenefficiënt zijn.

“Bij het opsporen van verloren gelopen kinderen zie ik bijvoorbeeld een enorm potentieel”, zei Decaluwé daar twee jaar geleden al over na een oefening. Hij wil tot de officiële voorstelling van woensdag wachten om verder te reageren.

Opleiding

Bij de Blankenbergse strandreddingsdienst starten vijf redders van de vaste kern vandaag met een opleiding om zo'n drone te mogen besturen. Correct omgaan met de privacywetgeving is daarbij een belangrijke factor. “Het is voor onze sector dankbaar dat mensen kunnen zien dat drones ingezet kunnen worden voor nuttige applicaties en zo levens kunnen redden”, zegt Elwin Van Herck, zaakvoerder van Noordzee Drones, dat instaat voor de opleiding. De provincie staat in voor de aankoopprijs van de drone, Blankenberge betaalt voor de opleiding van de redders.

“Als badstad moeten we de lat heel hoog leggen op het gebied van veiligheid”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). “We verwachten veel van onze redders, dus zorgen voor modern materiaal en een goede opleiding is het minste wat we kunnen doen. Bovendien is dit ook een waardering voor het schitterende werk dat onze reddingsdienst al jarenlang levert.”