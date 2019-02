Italiaanse derdeklasser na 20-0 nederlaag uit competitie genomen

De Italiaanse voetbalfederatie heeft Pro Piacenza maandag uit competitie genomen. Dat gebeurde één dag nadat de derdeklasser met slechts zeven spelers aantrad op het veld van Cuneo en de wedstrijd met 20-0 verloor. Die uitslag werd in een 3-0 zege voor Cuneo omgezet.

Zoals wel meer clubs in de Serie C heeft Piacenza moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De spelers werden al maanden niet meer betaald en zijn in staking. Drie keer al kwamen ze niet opdagen voor een wedstrijd. Omdat een vierde forfait de uitsluiting zou betekenen, stuurde Piacenza zondag zeven jeugdspelers het terrein op. Bij de rust stonden ze al 16-0 in het krijt. Toen een speler zich in de tweede helft blesseerde, kwam een verzorger hem vervangen. Die verzorger is nu tot het einde van het jaar geschorst. De club werd ook nog een boete van 20.000 euro opgelegd.

“Deze match was een belediging voor onze sport”, foeterde bondsvoorzitter Gabriele Gravina. “Een dergelijke klucht wil ik nooit meer zien.”