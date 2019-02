Beste nachtclub van het land riskeert tijdelijke sluiting na dodelijke overdosis medewerker

Gent / Dendermonde - Matthias Hofman (31), de medewerker van Kompass Klub die eind januari in de club in elkaar stuikte, is volgens het parket gestorven aan “een hoge dosis MDMA”. Volgens de familie van Hofman speelt zijn medische geschiedenis echter een rol in zijn dood. Burgemeester De Clercq (Open VLD) onderzoekt welke maatregelen hij tegen Kompass kan nemen.

LEES OOK. Overleden medewerker Kompass stierf aan “bijzonder hoge dosis MDMA”

Nadat Matthias Hofman tot vier uur ’s ochtends aan de deur van de Kompass op de Ottergemsesteenweg had gestaan om tickets te scannen, was de jonge dertiger uit Dendermonde op 27 januari rond 6 uur bewusteloos neergezegen in de club. Een ambulance bracht hem naar het UZ, waar hij overleed. “Uit het onderzoek van de bloed- en urinestalen blijkt dat het om een druggerelateerd overlijden gaat”, zegt het parket. “De informatie wijst op een bijzonder hoge dosis MDMA (meer dan 200 mg MDMA per XTC-pil, nvdr.) in combinatie met een voorafgaande gevoeligheid of medische voorgeschiedenis.”

Diezelfde nacht arresteerde de politie in Kompass Klub en in ArtCube in de Hurstweg (Wiedauwkaai) twee Brugse drugsdealers die de XTC met een hoge MDMA-dosis op zak hadden. Ze verschijnen volgende week voor de rechter.

Maatregelen onderzoeken

Burgemeester Mathias De Clercq heeft de procedure gestart om bestuurlijke maatregelen te kunnen nemen tegen Kompass Klub. “Over die procedure kunnen we niets kwijt omdat de club een verweer mag indienen”, klinkt het. De Clercq onderzoekt dus of hij de vergunning van de Kompass (tijdelijk) zal intrekken, een vroeger sluitingsuur zal opleggen of andere maatregelen kan treffen. Aan de politie droeg De Clercq alvast op nog meer te controleren aan de club. In het weekend van 9 en 10 februari controleerde de politie nog, in samenspraak met burgemeester De Clercq, in de buurt van onder meer Kompass Klub.

LEES MEER. Familie is het niet eens met onderzoek naar doodsoorzaak Matthias (31): “Wij zijn bijzonder teleurgesteld in de gang van zaken” (+)

Van de dertien op drugs gecontroleerde bestuurders bleken er zes onder invloed van amfetamines en/of cocaïne. Eén van hen was ook nog onder invloed van alcohol. Bij die controle werden ook negentien boetes voor een totaal van 3.350 euro uitgeschreven, voor het bezit van cannabis, joints, MDMA, cocaïne en XTC.

“Overdosis te kort door bocht”

“We zijn teleurgesteld in de gang van zaken”, zegt Laurens Hofman, de broer van Matthias Hofman en in Dendermonde gemeenteraadslid voor Open VLD. “Dat mijn broer die avond MDMA heeft gebruikt, staat vast. Maar de conclusie is volgens mijn vader, die hartspecialist is, te kort door de bocht. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat één op de vier ex-leukemiepatiënten met hartfalen te maken krijgt. Matthias kreeg als kleuter de ziekte, maar genas. Klassiek bij een overdosis MDMA is oververhitting en daar had ­Matthias geen last van.”

De mensen achter Kompass Klub lieten maandagavond weten enkel te willen reageren via hun advocaat Walter Damen. Die was echter niet bereikbaar voor commentaar.