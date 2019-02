Fietsster rijdt Hannelore (5) omver en vlucht, kleuter heeft dubbele beenbreuk: “Ze fietste als een gek op het voetpad”

Merksem -

Een fietsster heeft Hannelore (5) afgelopen vrijdag omvergereden op het voetpad, onderweg naar Disney On Ice in de Lotto Arena. De kleuter houdt er een dubbele beenbreuk aan over. Haar ouders zijn verontwaardigd. “De fietsster is gewoon doorgereden.” De familie zoekt getuigen om de vrouw te kunnen identificeren.