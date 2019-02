Voortvluchtige peetvader Antwerpse drugsclan smeekt vanuit Istanbul: “Geef me een visum en ik kom mijn naam zuiveren”

Antwerpen - Hij is niet de grote maffiabaas waarvoor men hem houdt, zweert Bayram Y. (38) vanuit Turkije. Het Antwerpse gerecht maakt al maanden vergeefs jacht op de vermeende drugscrimineel, maar hij steekt zich niet weg. “Ik zou niets liever willen dan terug naar België komen om de naam van mijn familie te komen zuiveren.”

Bayram Y. is niet van de aardbol verdwenen en is eigenlijk vlot bereikbaar voor een voortvluchtige ‘peetvader’. Vanuit de Turkse stad Istanbul volgt hij samen met zijn eveneens voortvluchtige broer Corc Y. wat er in Antwerpen aan het gebeuren is. Als onze redactie hem aan de lijn krijgt, weet hij al dat de raadkamer de aanhouding van drie van zijn clanleden heeft verlengd. De rest van de familie komt eerstdaags aan bod.

Met 46 huiszoekingen in het Antwerpse is de reputatie van de Assyrische clan definitief naar de vaantjes, beseft hij. “Mijn vriendin, mijn vader van 71, mijn nonkels, mijn neven, een broer, iedereen hebben ze in de cel gestopt. En ik ben zogezegd de grote maffiabaas? Laat mij niet lachen.”

De Assyrische Turk geeft toe dat hij geen heilig boontje is geweest. Maar dat hij jarenlang de cocaïnehandel in de Antwerpse haven mee zou hebben georganiseerd, zoals het gerecht meent, vindt hij meer dan enkele bruggen te ver. Hij spreekt van een (politiek) complot en belastende telefoontaps gebaseerd op interne ruzies met mensen die hem geen succes gunnen. “Maar zijn er ergens drugs gevonden? Of wapens?”

Als een van ’s lands meest gezochte mannen weet hij dat hij in België meteen opgepakt wordt. “Toch smeek ik jullie: laat mij naar België komen.” Hij beweert dat hij als vroegere politiek vluchteling na zijn vlucht uit België geen visum meer krijgt. Ook zijn crimineel verleden helpt de zaak niet vooruit, zegt een asielspecialist. “Ik wil mijn naam komen zuiveren. En de rechercheurs aantonen dat ik niet op mijn neef Marsin heb laten schieten.”

Die neef, tot voor kort planner in de haven, kreeg in augustus 2017 vijf kogels in de benen nadat een belangrijke lading cocaïne in beslag werd genomen. “Marsin is slachtoffer geworden van Marokkaanse gangsters”, beweert Bayram Y.