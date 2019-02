Anderlecht-watcher Jürgen Geril pleit voor wijziging vooraan: “Zet Bolasie eens in de spits”

Anderlecht hield nu twee keer op rij de nul. Verdedigen lukt al, maar als paars-wit zondag wil winnen van Club Brugge, moet het ook scoren. Dat is het grote probleem. Aangezien Dimata out is en Santini niet voldoet, pleiten wij ervoor om Yannick Bolasie eens in de spits te zetten. Met de tips van zijn vriend Romelu Lukaku kan dat lukken.