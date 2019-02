Einde seizoen dreigt voor Anderlecht-topschutter Landry Dimata: operatie of pijn verbijten

Anderlecht beslist eerstdaags hoe het de knie van Landry Dimata (21) zal behandelen. Ja, de spits kan blijven voetballen met dat kraakbeenletsel en de pijn verbijten, maar dat is niet ideaal. Daarom is een ­operatie ook een optie. In dat geval is het seizoen van Dimata wel voorbij, terwijl RSCA hem broodnodig heeft. Een moeilijke keuze.

Anderlecht heeft eindelijk uitzicht op Play-off 1. Maar als het zondag Club Brugge wil kloppen en straks nog Europees voetbal wil afdwingen, dan heeft RSCA Landry Dimata nodig. De spits was al goed voor dertien goals en vier assists, maar sinds Nieuwjaar speelde hij nog maar 70 minuten mee.

Dimata sukkelt al even met zijn knie. Het begon in november als een licht kraakbeenletsel met telkens wat vocht in het gewricht, maar het raakt maar niet opgelost. Dimata trok al naar een Duitse arts voor een behandeling met vijf injecties, maar tevergeefs. Vorige week stuurde de medische staf hem dan naar de Spaanse specialist Ramon Cugat en ook die maakte zich zorgen. Zo’n kraakbeenletsel op zo’n jonge leeftijd is ongewoon en zondag op Antwerp zat Dimata alweer niet in de selectie.

Drie opties

Anderlecht heeft nu drie opties. Keuze één: Dimata blijft dankzij een aangepast trainingsprogramma voetballen, maar dat zal dan met pijn zijn en het kan zijn latere carrière schaden. Keuze twee: Dimata ondergaat een lichte operatie zoals Kara vorig jaar. Daardoor mist hij de rest van het seizoen, maar kan hij in ­juni opnieuw fit zijn voor de hervatting. Alleen geeft deze ingreep geen honderd procent zekerheid op volledige genezing. Of keuze drie: Dimata ondergaat een meer diepgaande operatie en zal meerdere maanden out zijn. Dat is de beste optie voor zijn gezondheid.

Al gekocht

Anderlecht doet erg mysterieus over de zaak, maar zit simpelweg in een lastig parket. Zo bevestigde manager Michael Verschueren ons ­onlangs dat paars-wit de aankoopoptie van 5 miljoen euro op Dimata bij Wolfsburg al heeft gelicht. Maar nu zitten de Brusselaars dus met een aanvaller die mogelijk langdurig out zal zijn. Ze haalden in januari ook geen extra targetspits meer, waardoor Ivan Santini eigenlijk het enige overgebleven speerpunt is. En die voldoet niet.