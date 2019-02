Nieuwe episode in soap rond Pozuelo: niet op training, Toronto komt naar Genk

Nadat een ontmoeting met de Genkse technisch directeur Dimitri de Condé in New York niet tot een doorbraak leidde, zakt nu een delegatie uit Toronto naar Genk af om een compromis te zoeken.

Alejandro Pozuelo is voor de Canadezen nog steeds plan A. Bij Genk hebben ze duidelijk laten weten dat een transfer in maart, na afloop van de reguliere competitie, ondenkbaar is. Maar ook de Limburgers dringen nu aan op een snelle oplossing.

Pozuelo zelf ontbrak gisteren op het Genkse oefenveld. De reden was een kneuzing aan de voet, die hij had overgehouden aan een duel in de topper op Club Brugge. De Spanjaard kreeg uitgebreid verzorging en zou normaal vandaag weer op het oefenveld moeten staan.