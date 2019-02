Turbulente dag in proces Schellebellemoord: twee getuigen moeten afgevoerd worden met ziekenwagen

Dendermonde / Wichelen - De laatste dag van de getuigenverhoren voor de Schellebellemoord kende een turbulent einde. Een getuige kreeg een hartstilstand en moest gereanimeerd worden. Haar man, die kwam toegesneld, raakte gewond aan zijn rug.

Prosper Van Der Borght (78) beraamde samen met zijn dochter Berlinda, met wie hij een incestueuze relatie had, een plan om zijn zoon te vermoorden. Eddy werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle.

De correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeelde de nu 78-jarige Prosper tot 26 jaar cel. Zijn dochter Berlinda kreeg 24 jaar en de twee schutters 24 en 18 jaar cel. Allen gingen ze in beroep.

Daarbij worden zo veel mogelijk getuigen gehoord. De laatste in het rijtje was een bevriend koppel van Prosper. De man, F.S., getuigde dat enkele weken voor de moord Prosper aan hem had gevraagd of hij niet aan wapens kon geraken. Hij vertrouwde hem ook toe dat hij van plan was Eddy te vermoorden. “Maar ik dacht dat hij het niet meende. Ik dacht dat het geblaas was.” F.S. wist wel dat Eddy zijn vader sloeg. “Toen ik hem eens vriendschappelijk op de schouder tikte, riep hij luid au en trok weg van de pijn. Toen vertelde hij mij dat zijn zoon hem daar altijd sloeg.”

Ontzet met brandweer

Na zijn getuigenis was het de bedoeling dat de vrouw van de man zou getuigen. Maar vlak voor ze de zaal binnen kwam, zakte ze in elkaar. De mug kwam ter plaatse en de vrouw kon gereanimeerd worden. Haar man, die naar haar was toegesneld en zich met een snoekduik tot bij haar had geworpen, raakte zwaargewond aan de rug. De brandweer moest hem door een raam op de eerste verdieping van het justitiepaleis met een ladder ontzetten. Het getuigenverhoor werd daarop opgeschort. De pleidooien zijn voorzien op 6 en 7 mei.