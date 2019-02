Vlaamse fruitboeren boos: “Waarom wel een spotje voor de Pink Lady en niet voor onze eigen appels?”

“Waarom komen onze appelen en peren nooit op de Vlaamse tv?” Verschillende fruit­boeren zijn ontevreden omdat er op tv een spotje loopt van de ­grote buitenlandse ­concurrent Pink Lady, maar hun producten er “nooit te zien zijn”.

Foto: Wim Kempenaers

De VLAM reageert “dat er wel degelijk promo wordt gevoerd”. “In samenspraak met de sector wordt vooral ingezet op het buitenland, want driekwart van ons fruit wordt ­geëxporteerd”, zegt woordvoerster ­Liliane Driesen. “Maar ook hier voeren we campagne. Het klopt dat dat al even niet meer op tv gebeurde, maar zo’n spot is zeer duur. In oktober hadden we wel nog een ­radiospot en we werken ook op online ­kanalen.”