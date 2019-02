Chef Voetbal Ludo Vandewalle vraagt respect voor overgangsfiguur Peter Callant: “Hij heeft KVO gered toen Coucke vertrok en sloeg niet op hol”

Het ultieme speelgoed voor de maatschappelijk geslaagde vijftigplusser is een voetbalclub. Er zijn weinig succesvolle zakencarrières die landelijke roem opleveren. Daarom hunkeren opvallend veel volwassen mannen naar een functie in het profvoetbal. Of ze willen tonen dat ze een spel als voetbal met goed bestuur naar hun hand kunnen zetten, of ze worden gemotiveerd door een zucht naar erkenning. In hun eerste interviews zeggen ze dat ze de club bedrijfsmatig gaan runnen, zoals ze dat met hun bedrijven ook altijd hebben gedaan. Bij de minste of geringste tegenslag slaan ze echter op hol en loopt het uit de hand. De rust die ze etaleren in hun bedrijven, maakt plaats voor emotiemanagement. Met verlies van geld en ­reputatie als resultaat. In plaats van erkenning volgt hoon. Ze zijn met weinig die deze weg niet hebben gevolgd, die toch succes hebben in het profvoetbal, en de landstitel pakken.

Peter Callant heeft geen landstitel of andere prijs gepakt en verlaat KV Oostende alweer. Toch hoort hij niet thuis in het rijtje van de succesvolle zakenmannen/mislukte clubleiders. Bij hem geen deurwaarders op de stoep of te laat betaalde lonen. De West-Vlaming zag in dat hij het finan­cieel niet kon bolwerken bij de club die onder Marc Coucke op sportief vlak artificieel werd opgepompt en staat zijn stoel af. Geen zin om na een voetbalavontuur vol goede bedoelingen vernederd, geliquideerd en beschadigd te worden.

Peter Callant heeft KV Oostende vorig seizoen gered door klaar te staan toen Coucke voor Anderlecht koos. De overnemers stonden niet te dringen voor een profclub die dankzij het geld van een mecenas met Europees voetbal net het hoogtepunt in haar geschiedenis achter de rug had. Callant heeft het onderschat, of kreeg niet de juiste informatie. De supporters en de sponsors komen nog altijd niet uit de zee. Dat had hij kunnen weten.

Als overgangsfiguur heeft Peter Callant echter zijn werk gedaan en tijdig iemand anders gevonden die financieel meer slagkracht heeft. Dat verdient respect. Beleidsbepalers die tegen heug en meug met geld aan de slag gaan dat het hunne niet is en zo een club op termijn kapotmaken, moeten tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Erkenning is prachtig, maar daar hou je geen club mee in leven. Ook KV Oostende niet.