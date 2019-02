Gepensioneerde militair wil Waalse N-VA uit de grond stampen

N-VA krijgt steun uit onverwachte hoek. In Wallonië zoekt de NV-WA de nodige handtekeningen om op 26 mei te kunnen opkomen met maar één doel: N-VA aan de macht houden.

Een partijlogo met Waalse haan en Vlaamse Leeuw, aanhangers die dwepen met Theo Francken en Kamer­lijsten in alle Waalse provincies. Het is de NV-WA – voluit Nou­velles Valeurs Wallonnes – menens. Initiatiefnemer is Guy Royen, een gepensioneerde ­ex-militair van 74 uit Borgworm. “Ik woon op de taalgrens en heb ­zowel Vlaamse als Waalse kleinkinderen”, vertelt hij. “Ik ben bezorgd om hun toekomst, dus hoop ik dat het ­sociaal-economische programma van N-VA ook na 26 mei kan ­worden voortgezet. We moeten er alles aan doen om de PS tegen te houden.”

Foto: rr

De partij heeft Kamerlijsten klaar voor alle Waalse provincies en droomt groot. “Er wonen 500.000 Vlamingen in Wallonië. Ik hoop dat we in elke provincie een zetel halen.”

Om lijsten voor de ­Kamer in te dienen heeft NV-WA drie handtekeningen nodig van zetelende parlements­leden. Alle 31 N-VA-Kamerleden kregen die vraag, maar niemand lijkt van plan hen te ­helpen.