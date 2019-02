Van reserve bij Genk tot geheim wapen van Club Brugge: Siebe Schrijvers als koopje van het jaar

Wat erg veel geld leek voor een speler die bij Racing Genk vooral de bank warm hield, lijkt nu het koopje van het jaar. Siebe Schrijvers – kostprijs 3 miljoen ­euro – voert na de 3-1-zege tegen zijn ­oude club de topschuttersstand van Club Brugge aan. “Zijn positie als 9,5 is hem op het lijf geschreven”, erkennen zijn ex-trainers van Genk.

“Siebe is van ons, olé, olé!” Club Brugge-Genk gaat de geschiedenisboeken in als de wedstrijd waarin de Brugse fans Siebe Schrijvers voorgoed in hun harten sloten. Met een goal en een assist tegen zijn ...