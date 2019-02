Meer geld voor zitpenningen dan voor promotie: Dedecker doekt “graaiende” VZW Toerisme op

Middelkerke - 72.000 euro per jaar aan zitpenningen. Het was jarenlang de grootste uitgavenpost van de vzw Toerisme Middelkerke, die het toeristische beleid moest promoten. Het nieuwe gemeentebestuur, onder leiding van Jean-Marie Dedecker (LDD), maakt er komaf mee. “Die astronomisch hoge zitpenningen waren een schande.”

Na twintig jaar brullen in de oppositie mocht Jean-Marie Dedecker als nieuwe burgemeester voortaan zélf het beleid voeren in zijn Middelkerke. En dat zou iedereen geweten hebben. Bij de “machtsoverdracht” in januari liet Dedecker al meteen van zich horen toen bleek dat zijn voorgangster van Open VLD volgens hem met al zijn dossiers was gaan lopen. En nu is er de opmerkelijke maatregel om de vzw die het toeristische beleid in de kustplaats uitzet, definitief af te voeren.

Reden? De grootste uitgavenpost van die vzw was jaarlijks 72.000 euro aan zitpenningen voor leden van de raad van bestuur en het directiecomité. “Een astronomisch hoog bedrag”, zegt Tom Dedecker (LDD), de nieuwe schepen van Toerisme en neef van de burgemeester. “Wie werkt, moet daarvoor betaald worden. Maar wat gebeurde hier? De voorzitter van het comité kreeg een dubbele zitpenning toegewezen. Op avonden dat de raad van bestuur en het directiecomité samenvielen, liep dat bedrag op tot 525 euro. Bovendien telde de vzw ook te veel leden.”

Politiek spelletje

Burgemeester Jean-Marie Dedecker bevestigt. “Dat directiecomité is alleen maar opgericht om nog méér zitpenningen op te strijken. Vanuit de oppositie hebben wij dit al jaren aangekaart. Maar nu maken we er dus korte metten mee.”

Carine De Jonghe, tot voor kort voorzitter van het directiecomité van de vzw Toerisme Middelkerke, ontkent met klem dat er jarenlang ten onrechte zitpenningen werden uitgekeerd. “Een toeristisch beleid in een plek als Middelkerke bepaal je niet in vijf minuten. Wij hebben wel degelijk nuttig werk geleverd tijdens onze vergaderingen.” Ze ziet hier vooral “een politiek spelletje” van Dedecker in. “Ik heb de indruk dat de familie ­Dedecker vooral alles zelf wil dicteren.”