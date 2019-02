Donkere wolken boven bouw nieuwe Bosuil voor Antwerp

Eind september werd de bouw van een gloednieuwe Bosuil aangekondigd, met plaats voor 23.000 tot 27.000 fans. De eerste vergunningen zouden al in 2018 aangevraagd worden, de sloop van een deel van de oude tribunes zou even snel moeten volgen. Maar vijf maanden later is er nog steeds geen vergunning aangevraagd en is nog niets gesloopt.

Het dossier zit nog in de ‘opmaakfase’, zo blijkt. En daarbij doken een aantal problemen op. Zo wil Gheysens graag twee nieuwe ­wegen mét parkings aanleggen rond de Bosuil, om het mobiliteitsvraagstuk op te lossen. Die wegen zouden dwars door de Bremweide alias de ‘Groene Zone’ naast het stadion lopen. Groengebied dus. Een plan dat op zwaar politiek verzet stuit.

Maar mogelijk nog ­fundamenteler: ook grondeigenaar Mintjens mengt zich in de debatten. Antwerp mag op de Bosuil voetballen dankzij een recht van opstal, dat nog loopt tot 2052. Maar Gheysens droeg dat recht van opstal over van RAFC NV naar een eigen NV, Docora, een dochteronderneming van Ghelamco. En de NV waar Antwerp nog vijftien jaar lang elk jaar 3,5 miljoen aan moet betalen voor het gebruik van de nieuwe hoofdtribune. Een constructie waar Mintjens het principieel moeilijk mee heeft.

Bovendien erfde de ­familie Mintjens ook de bijkomende ‘rechten’ die de vorige eigenaar, de NV Antwerp Stadion, had verworven. En naast de naakte eigendom van de gronden waarop de Bosuil staat, zaten daar ook zakelijke rechten in op de infrastructuur die op die gronden stond. Gevolg: er kan niets afgebroken worden zonder toestemming van ­Mintjens. De grondeigenaar vraagt een correcte naleving van de bestaande contracten én wil mee betrokken worden in het project.

“Over het dispuut met Mintjens kan ik geen commentaar geven, want ik ben daar niet van op de hoogte”, reageert ­Philip Neyt, bestuurder van Ghelamco. “Maar voor de kwestie van de mobiliteit moeten we inderdaad een oplossing vinden, want dat wordt een cruciaal onderdeel voor heel dit project. Het klopt ook dat de concrete invulling overleg en tijd kost, maar die is ondertussen gerijpt. En het moet ook samengaan met de sportieve evolutie. Eerst Play-off 1 halen en dan verdere stappen zetten, dat gaat hand in hand. We mogen niet overhaast te werk gaan. Maar ik weet dat we ons een deadline hebben opgelegd. We gaan al het nodige doen om die te halen.”