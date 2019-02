Het Da Vinci-mysterie: is het duurste schilderij ter wereld eigenlijk een vervalsing?

Het is het duurste schilderij ter wereld en zou tentoongesteld worden in het Louvre in Abu Dhabi. Maar nu dat al maanden op zich laat wachten, duiken allerlei speculaties op over wat aan de hand is met het werk van 382 miljoen euro. Is het dan toch geen originele Da Vinci? Of werd het destijds gekocht met de bedoeling het te laten verdwijnen?