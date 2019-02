Mousa Dembélé stilaan klaar voor Super League

Axel Witsel is er weg, maar Yannick Carrasco krijgt dit seizoen in de Chinese Super League het gezelschap van twee andere Rode Duivels: Marouane Fellaini en Mousa Dembélé.

Deze laatste is met zijn club ­Guangzhou R&F alvast in volle voorbereiding op de start van de competitie in het eerste weekend van maart. Dan begint de middenvelder met ­Guangzhou R&F met een verplaatsing naar Chongqing Lifan. De Antwerpenaar blijkt nog geen spijt te hebben van zijn keuze: hij stuurde via Instagram alvast een foto van zijn team op oefenkamp, met de duidelijke boodschap: Feeling good!