Nieuwe job: samenleven met mensen met een beperking. “De kinderen vinden het super”

Ze eten samen, gaan samen op uitstap, kloppen bij elkaar aan als het even niet gaat. In een VillaVip leven tot tien mensen met een beperking samen als één groot gezin. Samen met een ander koppel, dat woont in het andere deel van de ­kangoeroewoning en voorziet in de zorg. Een succesformule, want de organisatie plant de bouw van nog meer villa’s en is op zoek naar meer zorgkoppels. “Het geeft zo veel warmte. Mijn kinderen vinden het ook super.”