Testwedstrijd in 1B tussen KV Mechelen en Beerschot-Wilrijk is onwaarschijnlijk

Komt er een promotiefinale in 1B of niet? Dat blijft de hamvraag op twee speel­dagen van het einde in de tweede periode. KV Mechelen heeft de eerste periode­titel al op zak. Wie de tweede pakt, komen we mogelijk pas op de slotspeeldag te ­weten. Beide teams staan nog steeds met een gelijk aantal punten (28) aan kop. Ook het aantal zeges (8) en het doelsaldo (+15) is gelijk. Artikel B1531 in het bondsreglement zegt dat wanneer meerdere ploegen evenveel punten bekomen, ze als volgt worden gerangschikt:

• het grootste aantal overwinningen

• het beste doelpuntensaldo

• het grootste aantal gemaakte doelpunten

• het grootste aantal doelpunten gemaakt op verplaatsing

• het grootste aantal overwinningen op verplaatsing

• de einduitslag van een te spelen testwedstrijd, met eventueel verlengingen en een straf-

schoppenreeks.

In het geval van KV Mechelen en Beerschot Wilrijk is momenteel het derde ­criterium van tel. De ­Mannekes scoorden voor­lopig één keer meer dan ­rivaal Malinwa (26 vs 25), en palmen daardoor de ­eerste plaats in.

Enkel in het meest ondenkbare scenario zullen Beerschot Wilrijk en KV Mechelen een test­wedstrijd spelen om de ­winnaar van de tweede ­periode aan te duiden.