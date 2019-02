Zee houdt grote kuis: opvallende vondsten spoelen aan op onze stranden

De voorbije weken deden strandgangers opvallend veel bijzondere vondsten. “Zo spoelden er veel zeeanemonen, schelpen en zeesterren aan, maar werden er ook twee kortsnuitzeepaardjes gevonden”, aldus Natuurpunt.

“Een eerste nog levend exemplaar werd gevonden in Wenduine, een tweede (dood) in De Panne. Deze 15 centimeter lange diertjes leven vooral in de Middellandse Zee.” Verder werd een schedel van een bruinvis aangetroffen en een zuurstofmasker van een RAF-gevechtspiloot. “Vermoedelijk los­gespoeld uit het wrak van een Spitfire.”

Volgens marien bioloog Francis Kerckhof is de sterke wind van de voorbije weken verantwoordelijk. “Op zulke momenten is er een sterke onderstroom en houdt de zee letterlijk grote kuis op de bodem.”