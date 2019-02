De beroemdste kusser ter wereld is overleden

De meest onverbiddelijke zoener van de voorbije eeuw is overleden. Matroos George Mendonsa deed op V-J Day 14 augustus 1945 op Times Square in New York tandartsassistente Greta Friedman fotogeniek binnen – en werd daarbij vereeuwigd door fotograaf Alfred Eisenstaedt, die met The kiss een van de beroemdste beelden van de 20ste eeuw beet had.