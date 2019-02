CLUBNIEUWS. Domper op de feestvreugde bij Club Brugge, Genk moet sterkhouder og even missen

Clinton Mata zorgde voor een domper op de feestvreugde bij Club Brugge en ook Genk kreeg slecht nieuws over sterkhouder Sander Berge. Bij Anderlecht zijn beide flanken zorgenkinderen en bij Standard moeten ze een schorsing vrezen voor Carcela. Uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE. Mata weken uit met scheurtje

Een domper op de feestvreugde bij Club Brugge: Clinton Mata is enkele weken out met een scheurtje in de hamstrings. De flankspeler liep de blessure op na het vieren van zijn goal tegen Charleroi. Mata kon zelf nog van het veld wandelen en eerst werd slechts gevreesd voor een verrekking, maar uiteindelijk bleek zijn spierblessure erger dan verwacht. Verwacht wordt dat hij niet terugkeert vóór de play-offs.

Het uitvallen van Mata is een streep door de rekening van Leko, want op de flanken is de spoeling tamelijk dun. Zondag moest manusje-van-alles Amrabat al invallen op de rechterflank. Hij kreeg de voorkeur op Cools, die tegen Salzburg volledig door de mand viel. Donderdag in Salzburg en zondag op Anderlecht kan Leko wel opnieuw rekenen op Dennis, tegen Genk nog geschorst. In principe is ook Vlietinck opnieuw fit, maar hij haalde de selectie nog niet. Ook de terugkeer van Danjuma is nog niet voor meteen.(jve)

KRC GENK. Sander Berge pas terug voor Play-off 1

Sander Berge start vandaag bij Genk met een individueel trainingsprogramma, zijn wederoptreden is nog zeker niet voor de eerste weken, er wordt eerder gemikt op een terugkeer bij de start van Play-off 1, in het laatste weekend van maart. Over de blessure, die Berge opliep in de derby van 18 januari op Stayen, wordt al van in het begin slechts minimale informatie verstrekt. De club liet alleen weten dat zijn inspanningen op het kunstgras van STVV hadden gezorgd voor een overbelasting van zijn (linker)kuit.

Een foto van Berge met ‘walker boot’ deed toen al erger vermoeden, maar verhalen over een stressfractuur in het kuitbeen, een overbelastingsletsel dat gemiddeld vier tot zes weken rust inhoudt, werden niet bevestigd.

Al meer dan 11.000 tickets verkocht voor Slavia

Gisteravond waren er al meer dan 11.000 tickets verkocht voor de wedstrijd tussen RC Genk en Slavia Praag. Die terugmatch in de 1/16de finales van de Europa League wordt donderdag afgetrapt om 21 uur. De ticketshop is vandaag, morgen en donderdag open van 10 uur tot respectievelijk 19, 18 en 12 uur. Online kunnen supporters één ticket per identiteitsbewijs kopen. De loketten voor Genk-fans zijn donderdag geopend vanaf 19 uur, het bezoekersvak (bijna 1.000 plaatsen) is al uitverkocht. (mge)

ANDERLECHT. Najar out tot play-offs

Andy Najar is opnieuw geblesseerd. De Hondurees liep tegen Antwerp een scheurtje op in de hamstring en is vier weken out. Dat betekent dus dat hij alle matchen mist tot aan de play-offs, te beginnen met Club Brugge zondag. Alexis ­Saelemaekers kan hem wel vervangen, al deed Dennis Appiah gisteren als enige ervaren speler mee met de beloften om matchritme op te doen.

Voor de linksbackpositie wordt gehoopt om Ivan Obradovic (hamstring) op te lappen tegen zondag, maar dat is hoogst onzeker. Aangezien Elias Cobbaut op Antwerp door de mand viel, houdt Antonio Milic zich alvast klaar om als linksachter aan te treden. (jug)

Weiler ontslagen bij Luzern

René Weiler (45), ex-trainer van Anderlecht, is niet langer coach van de Zwitserse eersteklasser FC Luzern. Na 21 speeldagen staat Luzern met 25 punten pas zevende in de Zwitserse Super League. Zaterdag verloor het met 0-3 van Lugano en de derde nederlaag op een rij werd de coach fataal.(fbu)

STANDARD. Carcela vandaag voor Geschillencommissie

Vandaag om 14 uur behandelt de Geschillencommissie van de KBVB de zaak van Mehdi Carcela. De Standard-speler toonde tijdens de match tegen Anderlecht (2-1) op 3 februari zijn middenvinger aan scheidsrechter Lawrence Visser. Vlak daarvoor had de VAR zijn doelpunt afgekeurd. Carcela riskeert nu dus een schorsing. Op de training van gisteren volgden Sébastien Pocognoli (heup), Obbi Oulare (scheenbeen), Orlando Sa (kuit) en Moussa Djenepo (rug) allemaal een individueel programma. (lgo)

STVV. Oefenmatch tegen Malawi van Van Geneugden

Marc Brys gunde zijn spelers een vrije dag. Vandaag volgt om 14.30 uur op Stayen een oefenpot achter gesloten deuren tegen het Malawi van bondscoach Ronny Van Geneugden. De bedoeling is om – naast Rai Vloet – ook andere jongens scherp te houden voor het belangrijke einde van de reguliere competitie en de play-offs. Verder wil Brys van de gelegenheid gebruikmaken om twee jonge getalenteerde centrale verdedigers aan het werk te zien: Rein Van Helden en Siebren Lathouwers (ex-Genk).(gus)

AA GENT. Limbombe verliest met beloften

Jong AA Gent verloor gisteren nipt op bezoek bij Standard. Coach Manu Ferrera kon voor dit duel een beroep doen op zes spelers van de Gentse A-kern: De Busser, Plastun, De Smet, Smith, Kvilitaia en Limbombe. Het waren ook meteen de eerste wedstrijdminuten voor de flankaanvaller sinds hij door Jess Thorup naar de B-kern werd verwezen. Halfweg de eerste helft kwam Standard op voorsprong en hoewel bij de Rouches Joachim Carcela – jawel, de broer van – in de slotfase nog werd uitgesloten, konden de Buffalo’s geen vuist meer maken. (ssg)

LOKEREN. Marecek hervat training

Lukas Marecek heeft gisteren de training hervat. De 28-jarige middenvelder moest vrijdagavond in extremis afhaken voor de wedstrijd op bezoek bij Standard wegens ziekte. De Tsjech was enkele dagen geveld door de griep. (whb)

CERCLE BRUGGE. Twee speeldagen schorsing voor vlaggenman Cardona

Het bondsparket heeft Irvin Cardona voor het vlagincident in de Brugse derby twee dagen schorsing en een geldboete van 2.000 euro voorgesteld. Cercle Brugge gaat niet akkoord met de straf en dus moet de Geschillencommissie volgende week dinsdag uitspraak doen.

Cardona, die zijn team een gevleid punt bezorgde na een 2-2-gelijkspel tegen stadsrivaal Club, liep na de Brugse derby met een vlag van Cercle naar de middenstip. Tegenstanders Brandon Mechele en Dion Cools weerhielden Cardona ervan die te planten, waarna het tot een massaal getrek en geduw kwam tussen de twee spelersgroepen. Scheidsrechter Lawrence Visser en de aanwezige match delegate maakten van het incident melding in hun wedstrijdverslag, waarop het bondsparket besliste om Cardona te vervolgen.

Laurent Guyot was woedend op zijn spelers na de prestatie op Moeskroen. Hun vrije dag werd dan ook geschrapt, iedereen moest gisteren opdraven om videobeelden te bekijken. Zondag stond de bus voor de match vast in de file, waardoor de ploeg pas na 19 uur in Moeskroen arriveerde. Irvin Cardona riskeert twee speeldagen schorsing voor het vlag­incident na de derby ­tegen Club. (kv, fbu)

KV OOSTENDE. “Vertrek Zivkovic is win-winsituatie”

Aanvaller Richairo Zivkovic verlaat nu toch definitief KV Oostende. Hij slaagde voor zijn medische testen en ondertekende een contract van drie jaar bij de Chinese tweedeklasser Changchun Yatai. Zo zit het Belgisch avontuur van de ex-Ajacied er al na anderhalf jaar op. “Soms zagen we wel degelijk flitsen van zijn talent, maar de grote doorbraak bleef uit”, reageert sportief manager Hugo Broos. “De transfer is voor alle partijen een win-winsituatie. KVO recupereert een groot deel van het transferbedrag en Zivkovic ondertekende in China een lucratief contract.” (rpo)

WAASLAND-BEVEREN. Caufriez dit weekend geschorst

Maximiliano Caufriez schonk zichzelf dit weekend een mooi verjaardagscadeau – hij werd 22 – door tegen AA Gent zijn eerste doelpunt van het seizoen te maken. Zijn uitsluiting in het slot van de wedstrijd na een tweede gele kaart was dan weer een kleine domper op de feestvreugde. Daardoor mist de 22-jarige centrale verdediger de thuiswedstrijd van dit weekend tegen KV Kortrijk.

Davino Liessens, Denzel Jubitana en Din Sula werden vanuit de A-kern geselecteerd voor de beloftenmatch tegen Eupen.(whb)

ZULTE WAREGEM. Baudry geschorst, Marcq centraal achterin?

Marvin Baudry keek kreeg tegen STVV zijn vijfde geel kaart van het seizoen en dus is de centrale verdediger geschorst voor de verplaatsing naar Eupen. Dury heeft door de rugblessure van Heylen en het vertrek van Johan Bjordal geen centrale verdedigers meer over in zijn kern en dus zou Marcq wel eens de oplossing kunnen zijn. De Franse middenvelder speelde vorige week in het hart van de defensie bij de beloften, maar hij komt al sinds oktober niet meer aan de bak bij de A-kern.(jcs)