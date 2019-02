Ouders van Italiaans oud-premier Matteo Renzi onder huisarrest geplaatst: “Absurd”

De ouders van de Italiaanse oud-premier Matteo Renzi staan onder huisarrest in een zaak van frauduleus faillissement. Dat zeggen gerechtelijke bronnen maandag.

Tiziano Renzi en Laura Bovoli zijn maandag opgepakt en onder huisarrest geplaatst wegens frauduleus faillissement en valse facturen. In de zaak zouden drie coöperatieve ondernemingen betrokken zijn, waarvan zij erkend zijn als de feitelijke bestuurders, zegt een rechter van de rechtbank van Firenze.

Het huisarrest zou nodig zijn om te vermijden dat bewijsmateriaal vernietigd of gemanipuleerd wordt, schrijven de Italiaanse media, op basis van gerechtelijke bronnen. “Ik heb veel vertrouwen in het Italiaanse gerecht (...) en ik kan niet wachten om het proces bij te wonen”, zegt Matteo Renzi, die Italië bestuurde van februari 2014 tot december 2016. “Degenen die de overwegingen van het vonnis gelezen hebben, garanderen me dat ze nooit zo’n absurde en disproportionele maatregel gezien hebben.”

“Ik heb nog nooit zoiets gezien”, zegt de advocaat van de familie Renzi, Federico Bagattini. Hij benadrukt dat de feiten dateren van voor 2012.

“Als ik nooit aan politiek had gedaan, zou mijn familie nooit op deze manier zwartgemaakt zijn”, zegt Renzi.

Tiziano Renzi in zijn woning. Foto: AFP