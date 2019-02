Amerikaanse staten stappen naar rechter vanwege noodtoestand om muur van Trump te bouwen

Zestien Amerikaanse staten hebben maandag een klacht ingediend tegen het uitvaardigen van de noodtoestand door president Donald Trump. Trump wil op die manier, buiten het Congres om, middelen vrijmaken voor de bouw van zijn grensmuur met Mexico.

Volgens de zestien staten heeft de president “het land in een constitutionele crisis gestort”. De klacht, bij een federale rechtbank in Californië, stelt dat het uitroepen van de noodtoestand strijdig is met twee grondwetsbepalingen. De ene legt de wetgevende procedures vast, de andere geeft het Congres het laatste woord over de overheidsfinanciering.

De klacht stipuleert ook dat het ministerie van Binnenlandse Veiligheid de milieuwetten heeft geschonden door de milieu-impact van de muur in Californië en New Mexico niet te onderzoeken. De zestien staten vragen om de noodtoestand op te schorten in kort geding, zolang de zaak ten gronde loopt, aldus de Washington Post.

Vrijdag al hadden de Democratische bastions New York en Californië aangegeven dat ze naar de rechter zouden stappen. Ze worden nu bijgetreden door Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaï, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon en Virginia.

In het Congres kondigde de machtige judiciële commissie van het Huis van Afgevaardigden, die onder controle staat van de Democraten, vrijdag aan om “onmiddellijk” een parlementair onderzoek te openen.