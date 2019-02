De hardnekkige mythe rond digitalisering

Al te vaak vinden werknemers digitalisering en automatisering voornamelijk een last of zelfs een bedreiging. Bedrijven zien digitalisering dan weer te vaak als een gefragmenteerd project en houden zelden rekening met HR. “Zo’n aanpak zal op korte termijn voor problemen zorgen”, vindt Kristof Dujardin, CIO bij Attentia.

De bevindingen komen uit de digimatuurtest van HR- en well beingspecialist Attentia Attentia, een recente bevraging bij zowat 300 HR- specialisten van 250 verschillende bedrijven uit diverse sectoren. De meerderheid, zo blijkt, heeft geen duidelijke visie op digitalisering en de rol van HR- en well-being bij het digitaliseringsproces.

Bedreiging

Slechts 12 procent geeft in het onderzoek aan dat de onderneming een volledige digitalisering ondergaat. Maar door medewerkers niet centraal te stellen, daalt de slaagkans. “In de praktijk is het een beter idee om de digitale transformatie vanuit de medewerkers te starten, aangezien zij uiteindelijk met de digitale tools zullen werken”, aldus Kristof Dujardin, CIO bij Attentia. “Bovendien is een groot draagvlak voor de digitalisering essentieel.”

Maar daar zijn we nog (lang) niet. Zo geeft 23 procent van de ondervraagden aan dat de medewerkers binnen de organisatie digitalisering en automatisering voornamelijk als een last of zelfs als een bedreiging zien. 29 procent heeft zelfs geen idee van de mening van de mensen op de werkvloer over de transformatie.

Hardnekkige mythe

In een ideale wereld pakken IT enerzijds en de digitalisering samen aan. “Vandaag zien te veel ondernemingen digitale transformatie nog niet als een geheel, waardoor de digitalisering van HR & well-being uit de boot dreigt te vallen. Die aanpak is weinig efficiënt, en zal op korte termijn problemen binnen de onderneming veroorzaken”, vindt Dujardin. Ook dient de hardnekkige mythe dat digitale transformatie groot en duur is, uit de wereld geholpen te worden.

“Met de juiste visie, vertrekkend vanuit de mensen, kan digitalisering perfect modulair zijn”, vindt Dujardin. “Dankzij krachtige maar gebruiksvriendelijke software-oplossingen in de cloud is er bovendien geen sprake van megalomane investeringen. De transformatie wordt immers bekostigd op maand- of jaarbasis, rekening houdend met het aantal medewerkers”, illustreert hij. Of hoe digitalisering het best menselijk en modulair verloopt.

