Grote verkeershinder op R6 na ongeval met vrachtwagen

Mechelen - Op het kruispunt van de R6 met Antwerpsesteenweg in Mechelen is dinsdagochtend een automobilist gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Door het ongeval is er veel verkeershinder. Ook de verkeerslichten werken niet meer.

De bestuurder werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd en naar het ziekenhuis overgebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar. Ook de trucker werd voor een controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval veroorzaakt grote verkeershinder in de buurt. Richting Sint-Katelijne-Waver is de rijbaan versperd. De politie vraagt automobilisten om via de afrit Rumst op de E19 om te rijden. De hinder zal nog een tijdje duren omdat ook de verkeerslichten niet meer werken.

Op het kruispunt gebeurden de voorbije jaren al heel wat dodelijke ongevallen. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil het zwarte punt snel aanpakken en er, net als op het kruispunt met de Liersesteenweg, een fly-over bouwen.