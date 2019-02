Club Brugge beent Genk bijna bij in de topmatchen, Antwerp moet zich zorgen maken voor Play-off 1

Door de zege tegen Genk kreeg Club Brugge een serieuze boost. Het nadert weer wat op de leider én het bewees dat het er in de topmatchen staat - redelijk belangrijk straks in Play-off 1. Als je het klassement opmaakt van de onderlinge duels van de huidige clubs uit de top zes - de meest logische indicator voor de play-offs - staat Genk ook daar nog altijd op kop, met 67 procent van de punten. Club doet met 63 procent amper onder.

Het heeft in de reguliere competitie wel nog twee zulke topmatchen voor de boeg, zondag op Anderlecht en volgende week thuis tegen STVV. Genk nog eentje: zondag thuis tegen Antwerp. Bij The Great Old zullen ze er niet gerust op zijn, want van de clubs uit de top zes doet niemand slechter in de onderlinge ­duels. Antwerp pakte amper 6 op 27, ‘goed’ voor 22 procent van de punten. Anderlecht had een nog slechtere reeks, maar wipte dankzij de 1-0-zege over Antwerp in dit klassement.

Klassement van onderlinge duels top zes

1. KRC Genk: 67% (18 op 27)

2. Club Brugge: 63% (15 op 24)

3. STVV: 48% (13 op 27)

4. Standard: 40% (12 op 30)

5. Anderlecht: 30% (8 op 27)

6. Antwerp: 22% (6 op 27)