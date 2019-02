Waarom u vanavond op het puntje van uw stoel moet zitten: topaffiche in Champions League met vleugje nostalgie tussen Liverpool en Bayern

Vergeet even Real Madrid, dat de laatste drie Champions League-edities won. En vergeet even Barcelona en Messi, die vanavond ook aan de bak moeten. Zap omstreeks 21 uur liever naar Proximus of Vier , voor een vergeten topaffiche op Anfield, tussen Liverpool en Bayern München. We zetten onze tv-tip nog wat extra kracht bij.

Bijna 40 jaar geleden

In 2017 speelden ze tegen elkaar in de vriendschappelijke Audi Cup, maar het is bijna veertig jaar geleden dat Liverpool en Bayern elkaar troffen in Europa. In 1980-81 ­schakelden ...