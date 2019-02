Wat rest Zulte Waregem nog in de resterende vier wedstrijden? 36 punten behalen volgens Stef Peeters – nog acht te gaan dus – en daarna goed presteren in Play-off 2. Coach Francky Dury wil in die laatste tien wedstrijden de voorbereiding op het volgende seizoen starten. Wij doen dat nu al.