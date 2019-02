KVO-tiener Robbie D’Haese wachtte geduldig op zijn kans: “Dat scoren was super, maar we hadden altijd moeten winnen”

De Bosnische international Bojan Nas­tic en jeugdproduct Robbie D’Haese, die op twee minuutjes van de Versluys Arena woont, kenden een fris en positief seizoensdebuut bij KV Oostende. Hun strijdlust leverde echter geen broodnodige driepunter op, al had de 19-jarige linksbuiten wel meteen de weg naar doel gevonden. “De coach had me gezegd dat ik mijn snelheid moest gebruiken.”