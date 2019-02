Ook debuut van Monaco-huurling Adama Traoré was geen lichtpunt bij Cercle Brugge: “Geef mij nog wat tijd”

2019 lijkt voorlopig niet het jaar van Cercle Brugge te worden. De sportieve oogst is met amper twee puntjes schamel. En wat het extrasportieve betreft, moet de Vereniging nu vermijden dat het vertrek van sterke man Vadim Vasilyev als een molensteen rond de nek komt te hangen. Alom twijfels en onzekerheden dus, want zelfs het debuut van Adama Traoré was zondag geen lichtpunt.