AA Gent-doelman Thomas Kaminski beseft hoe laat het is: “Tegen Standard spelen we met het mes op de keel”

Nul op zes. Een dramatische score voor de Buffalo’s, waardoor een nieuwe deelname aan Play-off 1 meer dan ooit zou passen op het palmares van David Copperfield. AA Gent heeft nood aan een ferme goocheltruc. Vraag is of coach Thorup en de zijnen nog wel de kans krijgen om de ketens van Play-off 2 van zich af te schudden, want het programma van de resterende vier speeldagen oogt allerminst geruststellend.