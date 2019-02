Marc Coucke engageert zich met Anderlecht in de strijd voor een veiliger verkeer: “Spelers geven het goede voorbeeld”

Profvoetballers en verantwoordelijk rijgedrag: de combinatie was in het verleden niet altijd evident. Marc Coucke wil daar verandering in brengen. De voorzitter van Anderlecht zet zijn schouders mee onder een app van Allianz die veilig rijgedrag wil promoten. Elias Cobbaut, Alexis Saelemaekers en James Lawrence moeten in de komende zes weken het goede voorbeeld geven in een wedstrijdje ‘om ter veiligst’ rijden. “De winnaar krijgt een bladgouden stuur en een gepersonaliseerde parkeerplaats”, beloofde Coucke.