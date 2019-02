ISIS-bruid die wil terugkeren naar VK rechtvaardigt aanslag in Manchester: “Het is zoals de militaire aanvallen in Syrië”

De Britse Shamima Begum, die zich aansloot bij ISIS, hoopt dat mensen medelijden hebben voor wat ze heeft meegemaakt. Maar op veel medelijden hoeft ze in het Verenigd Koninkrijk alvast niet te rekenen, zeker niet nadat ze de aanslag in een concertzaal in Manchester rechtvaardigde.

Shamima (19) trok vier jaar geleden naar Syrië om er zich samen met twee vriendinnen aan te sluiten bij Islamitische Staat. Nu wil de jonge vrouw terugkeren naar Groot-Brittannië. Ze hoopt dat het feit dat ze net bevallen is van een zoontje, in haar voordeel pleit. “Ik heb het gevoel dat veel mensen medelijden met mij zouden moeten hebben”, zei ze vanuit het vluchtelingenkamp waarin ze nu verblijft. “Voor alles wat ik meegemaakt heb. Ik wist helemaal niet waar ik aan begon toen ik naar hier kwam. Ik hoop dat ze, voor het welzijn van mijn kind en van mij, toelaten dat ik terugkom. Ik kan niet voor eeuwig in dit kamp blijven, dat is onmogelijk.” Toch zegt ze ook dat ze geen spijt heeft van haar beslissing om naar Syrië te trekken. En ze lijkt nog steeds sympathie te hebben voor de gruweldaden van ISIS. Zo zei ze in een interview afgelopen weekend dat ze wist dat er onthoofdingen en executies waren, maar dat ze daar oké mee was.

Maar wat de Britten nog het meest raakt, is dat Shamima de aanslag in Manchester rechtvaardigt. Ze stelde die aanslag, op het einde van een concert van Ariane Grande, gelijk aan de oorlog die werd uitgevochten tussen het regime Assad en ISIS. “Ik was geschrokken… Ik heb het gevoel dat het fout is dat er onschuldige mensen zijn teruggekomen. Het is één ding om een soldaat te vermoorde, dat is prima, dat is zelfverdediging. Maar om mensen zoals vrouwen en kinderen te doden…. Maar het is een tweerichtingsverkeer. Er worden op dit moment ook vrouwen en kinderen gedood door bommen. Het is een soort van vergelding. Hun rechtvaardiging voor de aanslag was dat het een soort van vergelding was, dus ik dacht: oké, dat is een eerlijke rechtvaardiging.”

Bij de aanslag in Manchester in 2017 kwamen 22 mensen om het leven. Toen liet een terrorist meerdere bommen ontploffen in de Manchester Arena net na het concert van popster Ariane Grande.

Shamima trok in 2015 met twee schoolvriendinnen naar Syrië. Foto: AFP

