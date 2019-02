Werknemers Schiphol betrokken bij drugssmokkel

BRUSSEL - Medewerkers van de Nederlandse luchthaven Schiphol werkzaam in de bagagekelder, catering en schoonmaak zijn vermoedelijk betrokken bij grootschalige drugssmokkel. Dinsdag heeft de Koninklijke Marechaussee twee werknemers van de luchthaven aangehouden, mannen van 33 en 44 jaar. In hetzelfde onderzoek deed de Marechaussee vorig jaar ook al twaalf aanhoudingen. Negen verdachten werkten op Schiphol. Dat maakte de Marechaussee dinsdag bekend.

Het gaat om een strafrechtelijk onderzoek dat in augustus vorig jaar gestart werd door een team Zware Criminaliteit van de Marechaussee. Dat is gericht op “de grootschalige invoer van verdovende middelen via de luchthaven Schiphol”, aldus de Marechaussee dinsdag.

De verdachte werknemers hadden voor hun werk een zogenoemde Schipholpas, waarmee zij het beveiligde gebied van de luchthaven konden betreden. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de organisatie “met het grootste gemak” koffers met heroïne en cocaïne naar Nederland haalde. De koffers werden door medewerkers van luchthavens in Afrika en Zuid-Amerika “heimelijk en ongeregistreerd” aan boord gebracht. In Nederland werden ze door de bagagemedewerkers doorgegeven aan catering- of schoonmaakpersoneel en zo het land in gesmokkeld.

De twaalf mensen die eerder werden aangehouden zijn inmiddels vrijgelaten, maar zij moeten zich later voor de rechter verantwoorden. Tijdens eerdere acties in dit onderzoek trof de Marechaussee al ruim 100 kilo heroïne en cocaïne aan. Bij doorzoekingen van woningen werden ruim 100.000 euro contant geld en goederen in beslag genomen. Ook loopt er een onderzoek naar bezittingen in het buitenland. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.