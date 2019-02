Aanslag Joods Museum: “Beschuldigen lachen het gerecht en de jury uit”

Brussel - De twee beschuldigden hebben over belangrijke elementen gelogen. Op het moment van de feiten, en ook hier, in de rechtbank. Dat heeft meester François Koning, de advocaat van de familie van een van de slachtoffers van de aanslag op het Joods Museum, dinsdag gezegd tijdens zijn pleidooi. “Ze lachen het gerecht uit, en jullie ook”, zei meester Koning aan de jury. De advocaat brengt dinsdag een overzicht van de feiten en overloopt de bewijslast tegen de twee beschuldigden, Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer.

Koning wees er ook op dat Nemmouche al vijf jaar lang niet spreekt, en als hij spreekt, dat hij dan enkel maar liegt of verwarrende bekentenissen aflegt. “Hij heeft toegegeven dat hij geradicaliseerd is, en dat hij naar Syrië is gegaan, maar zonder een duidelijke tijdlijn mee te geven”, aldus Koning. “Er hij zei dat hij de zak met wapens heeft gestolen uit een auto in Brussel.”

Dat is een element dat hem had kunnen vrijspreken, aldus de advocaat. “Maar de speurders hebben vijf jaar lang onderzoek gevoerd naar die bewuste Skoda, en hebben niets gevonden”, aldus de advocaat. “Het was dus een leugen.”

Volgens de verdediging van Nemmouche is dat de schuld van de eerste advocaat van Nemmouche, die hem gezegd zou hebben dat hij moet liegen. “Maar ook dat was een leugen. Hij heeft dat van die auto gezegd bij het uitstappen van de bus in Marseille. Toen had hij nog geen advocaat gezien. En hij zei dat hij de revolver in zijn zak had om zichzelf te beschermen. Ook dat was gelogen. Want hij zei dat hij de zak gestolen had”, zegt Koning. “Leugens zijn zoals Russische poppen. Als je er eentje opent, zit er opnieuw eentje in.”

Koning komt daarnaast terug op de verschillende bewijzen die er zijn tegen Nemmouche, zoals de aanwezigheid van DNA-sporen, het feit dat hij in het bezit was van de wapens en andere spullen van de dader en het feit dat zijn stem herkend werd door verschillende personen.

De advocaat hield er ook aan om de vier slachtoffers van de aanslag in herinnering te brengen. “Dat zij gerechtigheid mogen krijgen”, klonk het. “Het risico bestaat dat we ons enkel op de levenden concentreren. De verdediging blijft maar herhalen ‘U heeft het leven van onze cliënten in uw handen’. Maar u, de jury, bent er ook om gerechtigheid te geven aan de mensen die vermoord zijn”, aldus nog Koning, die nog sprak van een “grote verspilling”.