Zijn de dagen van Sarri als Chelsea-coach geteld na nieuwe nederlaag en kritiek? “Ik maak me geen zorgen over de fans”

Manchester United heeft zich maandag voor de kwartfinales van de FA cup geplaatst. Dat ging ten koste van bekerhouder Chelsea. Eden Hazard en co moesten op eigen veld een 0-2 nederlaag slikken. Ondanks het balbezit (meer dan 70%!) slaagden The Blues er niet in om grote kansen af te dwingen: Hazard botste ondanks veel goeie wil op een overmacht. De Belg stond er dan ook helemaal alleen voor. De fans hebben het daarom helemaal gehad met coach Maurizio Sarri.

De commentaren van de Chelsea-supporters logen er niet om. “Fucking Sarri-ball”, “je weet niet wat je doet” en “je wordt morgenvroeg ontslagen” scandeerden ze. Kortom, de Italiaanse coach lijkt het helemaal te hebben verkorven.

“De spelers begrijpen mijn speelstijl nog niet helemaal”

Op de persconferentie achteraf was Sarri echter niet uit zijn lood te slaan: “Ik maak me zorgen over de resultaten. Niet over de fans. Ik kan onze fans wel begrijpen, want het resultaat was niet echt goed en we liggen uit de FA Cup.”

Of hij niet vreesde dat hij zijn tijd op was? “Dat is niet mijn probleem, mijn probleem is om de volgende wedstrijd voor te bereiden en op enkele dagen tijd voor meer vastberadenheid, meer agressie te zorgen bij mijn spelers. De spelers begrijpen op dit moment mijn speelstijl nog niet helemaal. Maar ik denk wel dat de spelers mij nog steunen. Natuurlijk weet ik dat niet zeker, maar ik denk het wel. Het is uiteraard belangrijk om resultaten te behalen, maar mijn relatie met mijn spelers is goed op dit moment. En die relatie is ook niet zo belangrijk. Dus maak ik me zorgen over mijn job? Nee. Ik was erg ongerust toen ik in de Italiaanse Serie B zat, nu niet.”

Respijt tot zondag?

In de Britse kranten wort alvast druk gespeculeerd over een ontslag. Voor de wedstrijd tegen United klonk het echter dat Sarri tot zondag respijt zou krijgen. Want deze week staan er nóg twee belangrijke afspraken op de agenda: donderdag al ontvangt Chelsea in de Europa League het Zweedse Malmö (in Zweden werd het 1-2 voor The Blues) en zondag is er de League Cup-finale in Wembley tegen Manchester City.

Vooral die laatste wedstrijd lijkt cruciaal te worden voor Sarri: het is de laatste kans om dit seizoen toch nog een prijs(je) te pakken en bovendien kan revanche worden genomen voor de smadelijke 6-0-nederlaag in de competitie...

In afwachting doet één gerucht alvast de ronde: dat Zinedine Zidane interesse heeft om over te nemen bij Chelsea maar de Fransman zou wel een fors eisenpakket hebben.

