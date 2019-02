Alweer een koele begroeting en opvallende afwezige bij koninklijke familie tijdens herdenking

De koninklijke familie kwam dinsdagochtend samen in de parochiekerk van Laken om de overleden leden van de koninklijke familie te herdenken, maar daar ging niet alles van een leien dakje. Niet alleen was er een opvallende afwezige, maar ook de begroeting tussen prins Laurent en de rest van het de familie verliep allesbehalve hartelijk.

Elk jaar herdenkt de koninklijke familie de overleden leden van haar familie. Maar dit jaar moeten ze het niet alleen zonder prinses Astrid stellen, maar ook Laurent arriveerde zonder prinses Claire. “Van prinses Astrid was geweten dat ze op handelsmissie is in Mexico. Maar prinses Claire heeft last minute afgebeld”, weet onze royaltywatcher Wim Dehandschutter. Waarom ze niet aanwezig is, is voorlopig niet bekend.

Geen blik waardig

Dat de sfeer in de hoogste regionen van de koninklijke familie niet goed zit, is wel duidelijk. Vooral wanneer koning Albert en koningin Paola verschijnen met prins Laurent achter hen, is de temperatuur onder nul. Het koppel mag dan niet vaak meer in het openbaar te zien zijn, prins Laurent kijkt hen niet aan. Ook zijn broer en schoonzus passeert hij zonder een blik van erkentelijkheid. Het grootste deel van zijn interesse gaat naar zijn stoel, waar hij nog even een onzichtbaar stofje afveegt, om zich even later te focussen op het misboekje.