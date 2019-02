Klimaatspijbelaars Anuna en Kyra schrijven boek

Brussel -

Anuna De Wever en Kyra Gantois, de twee Vlaamse meisjes die in België het jongerenklimaatprotest in gang zetten, werken aan een boek. In “Wij zijn het klimaat. Een brief aan iedereen” willen de jonge klimaatactivistes naar eigen zeggen de hand uitsteken naar onder andere politici en beleidsmensen, maar ook naar hun leeftijdsgenoten en naar alle volwassenen. Dat meldt de Uitgeverij De Bezige Bij, die het werk uitgeeft.