Ex saboteert nieuwe relatie met naaktfoto’s

Kortrijk / Waregem - Een man uit Waregem is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van tien maanden met uitstel en een boete van 800 euro, waarvan de helft effectief, voor belaging van zijn ex. Hij probeerde haar nieuwe relatie te saboteren door naaktfoto’s van de vrouw naar haar nieuwe partner te sturen.

De 35-jarige man kon niet verkroppen dat zijn ex-vrouw zes maanden na de scheiding een nieuwe relatie was begonnen. Hij viel het nieuwe stel gedurende maanden lastig. Via sms bedreigde hij zijn ex en belde haar soms tot veertig keer per dag op, hij verscheen meermaals op haar werk en in zijn poging om de relatie te saboteren, stuurde hij zelfs naaktfoto’s van de vrouw naar haar nieuwe partner.

De beklaagde gaf tijdens het proces toe dat hij deze feiten had gepleegd, maar deed het naar eigen zeggen uit bezorgdheid voor de kinderen. Hij “vertrouwde de nieuwe partner niet”. Dinsdag werd hij door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van tien maanden met uitstel en een effectieve boete van 400 euro.