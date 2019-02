Nieuwe huiszoekingen in zaak rond misdaadfamilie Y.: zeven personen opgepakt

Een van de operaties van de politie vorige week in de Stuivenbergwijk. Foto: rr

Antwerpen - In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar de misdaadfamilie Y. zijn er dinsdagochtend 18 nieuwe huiszoekingen uitgevoerd. Zeven mensen werden opgepakt, zo laat het Antwerpse parket weten.

Het onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie startte in november 2017. Via onder meer telefoontaps en bijzondere opsporingsmethodes kon een grote organisatie in kaart gebracht worden rond misdaadfamilie Y.

Eerder werden al 17 mensen opgepakt. Daarvan werden er 16 aangehouden. Een politieman (35) werd vrijgelaten na een ernstige procedurefout.

Maandag heeft de raadkamer de aanhouding van drie verdachten bevestigd, vandaag verschijnt er nog iemand voor de raadkamer. De andere elf verschijnen op 25 februari voor de raadkamer.

Het onderzoek wordt verder gevoerd door FGP onder leiding van de onderzoeksrechter.