Delhaize roept ‘Mini Salami’ terug wegens salmonella

Brussel - Delhaize vraagt zijn klanten om het product “Mini salami” van het huismerk DELHAIZE 365 naar hun winkel terug te brengen, dit naar aanleiding van een melding van de Delhaize-leverancier die de aanwezigheid van salmonella heeft aangetoond.

Naar aanleiding van een melding van onze leverancier is de aanwezigheid van Salmonella aangetoond in 365 mini salami. In overleg met het FAVV werd besloten om dit product terug te roepen bij de consument.

Het betreft Mini salami (2x25 gram), met lotnummer L9038023 en vervaldatum 05/10/2019.

Delhaize vraagt klanten die het product gekocht hebben, het niet te consumeren en het terug te brengen naar de winkel, waar het terugbetaald zal worden.

De mogelijke symptomen van besmetting door salmonella zijn koorts, buikkrampen en diarree en dit binnen de 6 à 72 uur na consumptie van het besmette voedsel. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen een groter risico op besmetting. Hebt u van dit product gegeten en vertoont u deze symptomen, raadpleeg dan uw huisarts en meld hem dat u dit product gegeten hebt, aldus de distributieketen.