Man die jongen zes keer stak met Zwitsers zakmes in park riskeert zeven jaar cel

Hamme / Moerzeke - Een 26-jarige man riskeert zeven jaar cel voor een bijna-fatale steekpartij in een park in Hamme. Daar stak hij een jongen tot zes keer toe met een Zwitsers zakmes. Het slachtoffer verloor anderhalve liter bloed, maar slaagde erin om te vluchten.

De confrontatie tussen Adnan D. uit Hamme en zijn slachtoffer vond plaats op 29 juli van vorig jaar in een onverlicht parkje in Hamme. Daar zou een 23-jarige jongen, die verbleef in een instelling uit de bijzondere jeugdzorg in Hamme, in een hinderlaag zijn gelokt. Eerder had het slachtoffer al een keer naar de politie gebeld dat hij zich bedreigd voelde door D. “Eens in het park werd het slachtoffer onmiddellijk aangevallen”, zette openbaar aanklager Ann Soenens dinsdag uiteen tijdens het proces van D. in de correctionele rechtbank van Dendermonde. “De jongen kreeg vuistslagen en werd geschopt. Toen hij op de grond lag werd hij tot zes keer toe gestoken met een Zwitsers zakmes. Gelukkig slaagde de jonger er daarna in om te ontkomen.”

Verlinkt bij politie

Het slachtoffer verloor anderhalve liter bloed en werd in kritieke toestand binnengebracht in het ziekenhuis. Adnan D. riskeert nu zeven jaar cel voor poging moord. Het motief voor de steekpartij zou geweest zijn dat het slachtoffer hem had verlinkt bij de politie over een dossier van vals geld. Daardoor zou hij vijf uur in de cel gezeten hebben. Adnan D. staat bij het gerecht al bekend voor een hele reeks andere feiten van diefstal en geweld. Tijdens zijn proces ontkende hij dat hij de messteken had toegediend. Volgens D. werd het wapen ook meegebracht door het slachtoffer zelf. Hij vroeg samen met zijn advocaat Katrien Van der Straeten om de vrijspraak.

Het slachtoffer revalideert volgens zijn advocaat Stephen Schellinck tot op vandaag van zijn verwondingen. “Mijn cliënt werd urenlang geopereerd”, gaf de raadsman aan. “Tot op vandaag is hij niet in staat om fysieke inspanningen te doen. Zijn grote droom om profvoetballer te worden kan hij nu wel opbergen. Hij heeft nachtmerries en durft niet meer alleen over straat.”

Vonnis op 12 maart.