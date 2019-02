Zwaargewonde bij geval van verkeersagressie op Antwerpse Linkeroever: “Mogelijk met mes gestoken”

Op de Antwerpse Linkeroever vond dinsdagmiddag een incident plaats waarbij één persoon ernstig gewond raakte. Er is nog geen duidelijkheid over de precieze omstandigheden maar volgens de lokale politie werd melding gemaakt van een zwaar geval van verkeersagressie. “Het is nog niet zeker of daarbij geschoten werd, mogelijk gaat het om een incident waarbij met een mes gestoken werd”, aldus woordvoerder Willem Migom. De politie houdt een klopjacht naar de dader.

Het incident vond omstreeks 12.30 uur plaats aan het kruispunt van de Blancefloerlaan en de Waterhoenlaan. De politie kreeg melding van een gewond persoon na een zwaar geval van verkeersagressie. “Al is de situatie nog niet helemaal duidelijk”, aldus politiewoordvoerder Willem Migom. “Er is melding gemaakt van verkeersagressie, maar het is nog niet duidelijk of dat de concrete oorzaak is van dit incident.”

Schietpartij of steekpartij

De politie kreeg ook melding van schoten. “Het is nog niet zeker of er geschoten werd, mogelijk gaat het om een steekpartij”, klinkt het.

Het slachtoffer is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. “De toestand is stabiel”, aldus Migom. “Het slachtoffer moet eerst verzorgd worden alvorens er een verhoor kan plaatsvinden.”

Klopjacht

De politie onderzoekt de zaak verder, mogelijke getuigen zullen ondervraagd worden om meer duidelijkheid te verschaffen. Er wordt een klopjacht gehouden naar de mogelijke dader, die is spoorloos.