Bernie Sanders wil opnieuw gooi doen naar presidentschap: “Huidige bewoner van Witte Huis is schande voor ons land”

Bernie Sanders stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2020. Dat heeft de Amerikaanse senator zelf bekendgemaakt tijdens een interview met Vermont Public Radio.

“De huidige inwoner van het Witte Huis is een schande voor ons land. Hij is een pathologische leugenaar, een racist, een seksist, een homofoob, een xenofoob en iemand die goedkope politieke punten scoort door het op te nemen tegen minderheden, vaak migranten zonder papieren”, zei Sanders ook nog op de radio.

Naast Sanders zijn er meer dan 10 andere politici die zich kandidaat willen stellen voor het presidentschap. Zes ervan zijn Democratische senatoren. Voor de Democraten zal er één kandidaat naar voor geschoven worden. De politica of politicus van de Democratische partij die het uiteindelijk wordt, zal het in 2020 moeten opnemen tegen Donald Trump, die een tweede ambtstermijn ambieert.

Sanders is onafhankelijk senator die bij de verkiezingen van 2016 tijdens de voorverkiezingen een partijkaart had aangeschaft. Dat hij intussen al 77 is en in 2020 dus bijna 80, vindt Bernie Sanders zelf geen probleem: “We moeten kijken naar kandidaten, niet naar hun huidskleur, hun seksuele voorkeur, hun geslacht of hun leeftijd”, zei Sanders nog. “We moeten evolueren naar een samenleving die niet discrimineert en die kijkt naar mensen, hun mogelijkheden en hun idealen.”

“Democratisch socialist”

De senator uit de staat Vermont nam het tijdens de Democratische voorverkiezingen in 2016 op tegen Hillary Clinton.

Tijdens die campagne verdedigde Sanders, die zichzelf een “democratische socialist” noemt, het idee van een universele gezondheidsverzekering, een gratis openbare universiteit en een minimumloon van 15 dollar (13,3 euro). Hij zetelde in het Huis van Afgevaardigden van 1990 tot 2006. Daarna werd hij senator. In november werd hij nog comfortabel herkozen.

Videoboodschap

Zaterdag had politiek nieuwswebsite Politico al gemeld dat Sanders een videoboodschap had opgenomen waarin hij zijn kandidatuur lanceerde voor de presidentsverkiezingen van 2020. De datum waarop de video verspreid zou worden, lag toen nog niet vast.

Foto: REUTERS