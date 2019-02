Exact twee jaar geleden haalde Hilde 40 euro af, sindsdien is ze spoorloos: “Natuurlijk klopt er iets niet, maar wát?”

Knokke-Heist / Assenede -

Het is vandaag dinsdag exact twee jaar geleden dat Hilde Haers (54) verdween. De vrouw is spoorloos sinds ze het ziekenhuis in Knokke-Heist verliet. Haar eigen familie wist niet eens dat ze daar verbleef. “Hilde deed altijd haar eigen zin, maar hier klopt iets niet”, zegt haar vader.